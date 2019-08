Pour Brune Poirson, les incendies en Amazonie sont "une crise pour l'humanité"

Emmanuel Macron a tweeté sur la question de l'Amazonie et presse les pays du G7 à agir. "C'est une crise internationale, une crise pour l'humanité. La nature a mis des centaines de milliers d'années à pouvoir faire émerger cette forêt amazonienne", déplore Brune Poirson sur le plateau des "4 Vérités" de France 2, vendredi 23 août. "La France a une responsabilité particulière parce que nous avons la présidence du G7 et parce que nous avons une partie de l'Amazonie en Guyanne", ajoute-t-elle.

La mode s'engage pour le climat

Une trentaine de groupe de la mode vont s'engager pour réduire leur impact sur l'environnement. "C'est une question sur laquelle l'industrie de la mode ne s'est jamais engagée", assure la secrétaire d’Etat auprès de la ministre de la Transition écologique et solidaire. "La mode est la deuxième industrie la plus polluante au monde. C'est le troisième secteur le plus consommateur d'eau après le blé et le riz", affirme la ministre.