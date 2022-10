Paris : le Sacré-Cœur plongé dans le noir pour sensibiliser à la pollution lumineuse

La basilique du Sacré-Cœur à Paris sera éteinte samedi 15 octobre dès 20h et jusqu'au lendemain, à 6 heures, rapporte France Bleu Paris. Le but est de sensibiliser à la pollution lumineuse. En plus de Sacré-Coeur, le palais Bourbon sera lui aussi plongé dans le noir à partir de 20h samedi et jusqu'à 6h le lendemain.

Cette initiative se déroule dans le cadre de la 14e édition de l'événement culturel "Jour de la Nuit", à l'initiative de l'association Agir pour l'environnement. En plus de sensibiliser la population, l'opération veut aussi montrer que la pollution lumineuse agit sur la biodiversité : chez les animaux, on note un dérèglement des rythmes biologiques, une modification des comportements et des déplacements perturbés.