Ouragan Milton : comment expliquer ce phénomène ?

L’ouragan Milton s’apprête à frapper les États-Unis, et plus particulièrement la Floride, ce 9 octobre. Pour en parler, Nicolas Chateauneuf, journaliste à France Télévisions, était présent sur le plateau du 20 heures.

Les habitants de Floride vont devoir affronter l’ouragan Milton, qui promet de battre tous les records."C’est un ouragan parmi les plus puissants jamais mesurés dans ce bassin (...) il s’étale sur une zone de 700 kilomètres de diamètre (...) le danger principal, c’est l’onde de tempête, la montée de la mer qui pourrait atteindre 4,50 mètres à Tampa Bay. Elle est provoquée par les vents et la dépression", détaille Nicolas Chateauneuf, journaliste à France Télévisions. L’eau pourrait monter jusqu’au premier étage des maisons. "C’est ce phénomène qui provoque le plus de dégâts et de victimes", affirme le journaliste.

Des ouragans de plus en plus intenses

Milton a-t-il été dopé par le réchauffement climatique ? "Ce qui est sûr, c’est qu’il a tiré son énergie des eaux extrêmement chaudes du Golfe du Mexique", selon Nicolas Chateauneuf. Avec le réchauffement climatique, les ouragans ne sont pas plus nombreux, mais plus intenses.

Parmi Nos sources :

Nasa

Sen

National Hurricane Center

Max Olson Chasing

GIEC et NOAA

Liste non exhaustive