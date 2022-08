Orages : le conseil exécutif de Corse appelle à tirer "d'indispensables leçons" après la tempête qui a causé la mort de cinq personnes sur l'île

Après le drame, l'heure est à l'analyse et à l'action. Le conseil exécutif corse a alerté, dimanche 21 août, sur "les indispensables leçons à tirer" de la violente tempête qui a causé la mort de cinq personnes en Corse jeudi matin. Le conseil exécutif de la collectivité se demande notamment si "on aurait pu mieux anticiper l'arrivée de cet orage d'une violence exceptionnelle", avec des rafales mesurées à plus de 200 km/h.

Le conseil évoque la possibilité de mettre en place des "bouées de mesure au large de la Corse", qui auraient peut-être "permis de détecter la violence de la tempête avant qu'elle ne déferle sur les côtes". Dans son texte, le conseil exécutif de Corse se demande également si "les baisses des effectifs au sein de Météo France ont diminué la qualité de la surveillance, notamment en période nocturne".

Une enquête en cours

Après avoir placé la Corse en vigilance jaune aux orages mercredi, Météo France avait basculé l'île en vigilance orange seulement quelques minutes avant que les rafales ne viennent frapper les côtes jeudi matin vers 8h30. Dès jeudi après-midi, l'organisme de prévisions météorologique s'était défendu de ne pas avoir activé assez tôt ce niveau d'alerte renforcé, concédant avoir été "surpris" par une situation "exceptionnelle" mais "difficilement prévisible" par ses modèles numériques.

De passage en Corse jeudi et vendredi, dans les campings frappés par la tempête, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin avait promis que, "comme toujours", une enquête serait commandée à la Sécurité civile. Cette enquête devra "permettre de répondre à toutes ces questions et ses conclusions doivent être rendues publique dans les meilleurs délais", a insisté le conseil exécutif de Corse.

"Nous devrons repenser nos systèmes d'alerte et de sécurité", avait déclaré de son côté Emmanuel Macron vendredi soir, à Bormes-les-Mimosas (Var), à l'occasion de la cérémonie du 78e anniversaire de la libération de cette commune varoise par les troupes alliées.