"On veut bien éteindre la lumière, mais faut pas se foutre de notre gueule" : des militants belges interpellent leurs ministres sur le climat

Les citoyens belges sont invités à envoyer des messages aux politiques pour qu'ils prennent des mesures de lutte contre le dérèglement climatique.

Nom de l'opération : "réveillez vos ministres". "Act for Climate Justice", qui rassemble des "activistes et des groupes pour la justice sociale et climatique" en Belgique, a annoncé, mercredi 30 janvier, avoir collé plus de 2 000 affiches dans l'espace public dans plusieurs villes belges dont Bruxelles afin "d'interpeller leurs ministres en charge des questions climatiques", comme le rapportent plusieurs médias belges.

Grosse action d'affichage cette nuit. On veut bien éteindre la lumière, mais faut pas se foutre de notre gueule ! On exige des mesures structurelles pour le climat ET la Justice sociale. https://t.co/wtAfJecoan — Act For Climate Justice (@Act4ClimateJust) 30 janvier 2019

Des marches pour le climat à succès

"L’éclairage d’un panneau publicitaire équivaut à la consommation de trois ménages. On veut bien éteindre la lumière, mais il ne faut pas se foutre de notre gueule", expliquent ainsi les militants à l'origine de l'action, relaie ainsi Le Soir.

"Nous, citoyens, continuerons jusqu’à ce qu’ils comprennent qu’il faut à tout prix changer les règles du jeu", indique le mouvement qui appelle tous les habitants à interpeller les ministres concernés. "Le but est d’envoyer des messages aux ministres afin de les pousser à apporter une solution structurelle et politique à la hauteur de la crise climatique, souligne Act for Climate Justice.

Plusieurs milliers de lycéens et collégiens, francophones et flamands, ont également manifesté jeudi à Bruxelles lors d'une nouvelle marche pour le climat. Une autre manifestation dimanche pour la marche européenne pour le climat, rassemblant cette fois jeunes et adultes, avait mobilisé 70 000 personnes à Bruxelles, selon la police.