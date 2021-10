Océans : l'inquiétante disparition des coraux

Le corail occupe moins de 0,2% des fonds marins, mais abrite un quart des espèces marines. Pourtant, il disparaît : entre 2009 et 2018, 14% des coraux sont morts. En cause, le réchauffement climatique. "La répétition des vagues de chaleur n'est plus apériodique (…) du coup, elles ne permettent pas aux récifs coralliens de récupérer entre deux, donc on est dans un déclin constant", explique Serge Planes, directeur de recherche au CNRS et directeur du laboratoire Excellence Corail, au CRIONE.

Lutter contre le changement climatique

Quand un corail dépérit, il blanchit : les algues qui le nourrissent et lui donnent ses couleurs se détachent. Parmi les autres menaces, la pollution, la déforestation, qui génère des alluvions, et la surpêche. Partout dans le monde, associations et chercheurs procèdent à des bouturages, comme pour les plantes. Elles sont toutefois très coûteuses, et la solution est inenvisageable à l'échelle de la planète. Une meilleure chose à faire selon Robert Calcagno, directeur général de l'institut océanographique de Monaco - Fondation Albert 1e, prince de Monaco ? "Lutter contre le changements climatiques".

Serge Planes

Directeur - Laboratoire d'Excellence "Corail" - Centre de Recherches Insulaires et Observatoire de l’Environnement

Robert Calcagno

Directeur général de l'Institut océanographique de Monaco

