Mont-Blanc : un glacier menace de s'effondrer

En équilibre instable, la partie basse du glacier s’apprête à se décrocher, l’équivalent en volume de 100 piscines olympiques prêt à déferler sur la vallée, dans la région de Courmayeur en Italie. Des capteurs permettent de suivre le déplacement des blocs de glace depuis plusieurs semaines. L’effondrement final ne fait pas de doute, cela fait près d’un an que le glacier est suivi par les scientifiques qui ont repéré une accélération du phénomène.

Des glaciers en souffrance

Depuis quelques mois, des morceaux se détachent régulièrement. Le phénomène augmente en été, un effondrement massif pourrait avoir des conséquences plus bas dans la vallée. Les autorités italiennes ont donc coupé la route d’accès au Val Ferret et évacué en urgence une trentaine de maisons. "À cause du réchauffement climatique, il faut prendre des mesures plus rapidement", explique le maire de Courmayeur. Dans toutes les Alpes du Nord, les glaciers sont en souffrance. Les glaciers alpins ont perdu 25% de leur surface en dix ans.

