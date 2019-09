Mont-Blanc : le plus grand glacier du côté italien menace de s'effondrer

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

La situation des glaciers est très préoccupante. Dans les Alpes, un glacier du Mont-Blanc a fortement fondu durant l'été, si bien que de gros blocs de glace menacent de s'effondrer. À proximité de la station de Courmayeur, en Italie, le géant de glace a perdu jusqu'à 60 centimètres d'épaisseur chaque jour. Aujourd'hui, on redoute son écroulement avec ses 250 000 mètres cubes de glace. Les chalets les plus exposés ont été évacués, et les routes fermées.

"En cas d'effondrement, la masse pourrait atteindre la vallée en 80 secondes", explique Raffaele Rocco, du service des eaux de la Vallée d'Aoste (Italie). "C'est pour ça qu'on a décidé, avec la municipalité, de prendre toutes les précautions", justifie-t-il. "Aujourd'hui, on ne sait pas comment ce glacier va évoluer", indique Christian Vincent. Dès jeudi 26 septembre, un radar surveillera le glacier 24 heures sur 24.

