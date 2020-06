Météo : un premier pic de chaleur attendu la semaine prochaine

Mercredi, jeudi et vendredi, le seuil des 30 °C "sera atteint ou dépassé sur la plupart des régions", prévient Météo France.

L'été à peine arrivée, la chaleur fait son retour en France. Dans un bulletin publié vendredi 19 juin, Météo France annonce "un pic de chaleur" à partir du lundi 22 juin, mercredi, jeudi et vendredi étant les "journées les plus chaudes de l'épisode", avec plus de 30 °C annoncés "sur la majeure partie du pays".

"Dès lundi, les températures repasseront au-dessus des normales de saison", annonce Météo France. "Mardi, de l'air beaucoup plus chaud en provenance d'Espagne gagnera le Sud-Ouest puis s'étendra mercredi et jeudi à l'ensemble du territoire", poursuit l'organisme de prévisions. Dès mardi, le mercure devrait atteindre entre 26 °C et 30 °C sur la moitié nord du pays, et de 28 °C à 33 °C pour la moitié sud. "C'est dans les plaines du Sud-Ouest qu'il fera le plus chaud", prévient Météo France.

Un pic de forte chaleur en milieu et fin de semaine

Cet épisode gagnera en intensité au milieu de la semaine, mercredi, jeudi et vendredi étant "les trois journées les plus chaudes", précise Météo France. "Le seuil des 30 °C sera atteint ou dépassé sur la plupart des régions", avec "très souvent 32 à 34 °C du Sud-Ouest à l'Ile-de-France ainsi que sur les régions proches de la vallée du Rhône".

Le seuil des très fortes chaleurs (35 °C) pourrait être dépassé localement.Météo France

L'organisme de prévisions ajoute que les températures minimales seront elles aussi "en forte hausse" jeudi et vendredi : "elles dépasseront parfois le seuil des 20 °C dans les grandes métropoles ou sur le pourtour méditerranéen", contre une moyenne de 16 °C à 20 °C à cette période de l'année.

"En fin de semaine, les températures pourraient légèrement fléchir tout en restant très élevées pour la saison", conclut dans son bulletin Météo France. Une "dégradation orageuse par l'ouest" est attendue avec la baisse des températures.