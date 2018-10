Météo : "On va passer du tout au tout, avec des températures maximales qui ne dépasseront pas les 10 °C ce week-end"

Pierre Huat, prévionniste pour Météo group, décrypte le coup de froid prévu sur la France ce week-end et la tendance pour les jours suivants.

L'été indien, c'est terminé. Un coup de froid va mettre fin aux températures anormalement élevées pour un mois d'octobre ce week-end en France. Samedi 27 octobre, le mercure va passer sous la barre des 10 °C avec l'arrivée de neige en altitude. L'automne va-t-il enfin durablement s'installer ? Franceinfo a posé la question à Pierre Huat, prévisionniste pour MétéoGroup.

Franceinfo : Après une semaine encore très douce pour la saison, à quoi faut-il s'attendre ce week-end ?

Pierre Huat : Une perturbation va arriver vendredi par le Nord-Ouest et traverser le pays dans la nuit en direction du Sud. Elle va s'intensifier au contact de l'air chaud de la Méditerranée et ce conflit thermique va provoquer de fortes pluies sur les Alpes, le Massif central et les Pyrénées. Cela ne devrait toutefois pas déclencher d'alerte car on reste sur une perturbation classique.

Cette pluie va-t-elle se transformer en neige à certains endroits ?

On aura de la neige, mais uniquement en montagne, surtout sur le Massif central et les Pyrénées à partir de 700 mètres, ce qui est relativement bas pour la saison. Dans les Alpes, des flocons pourront tomber à partir de 1 900 mètres d'altitude. Pour ce qui est des Vosges et du Jura, il faut seulement s'attendre à de la pluie.

Comment expliquer cette arrivée soudaine du froid ?

Après le passage de la perturbation en provenance du Nord-Ouest, l'air froid va s'engouffrer sur le pays, avec un temps plus sec mais froid. On va passer du tout au tout, avec des températures maximales qui ne dépasseront pas les 10 °C samedi, peut-être à l'exception de la Corse et du Sud-Est. Ce genre de variation saisonnière est assez classique, même si elle intervient plutôt d'habitude au mois de novembre. C'est ce qu'on a connu avant qui n'était pas normal. On tombe de haut car on vient de haut, mais la chute en tant que telle n'est pas surprenante.

Ce rafraîchissement va-t-il persister les jours d'après ?

La dépression dans le Sud pourrait de nouveau créer des intempéries dimanche et surtout lundi. Sur le reste du pays, le temps sera relativement médiocre et frais a priori, avec des températures autour des normes saisonnières ou un peu en dessous, entre 12 °C et 15 °C. Au niveau du ciel, fini le temps stable et sec. Les perturbations devraient se succéder les unes après les autres, de façon probablement plus intense dans le Sud. Un nouvel épisode méditerranéen en milieu de semaine prochaine n'est pas à exclure.