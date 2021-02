Météo : le climat, toujours plus chaud

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Selon un rapport alarmant publié par Météo France, les températures pourraient continuer à battre des records jusqu'à la fin du siècle. "Nos étés pourraient un jour ressembler à ce que l'on connaît en Afrique du Nord, avec des pointes à 50 degrés", explique Jean-Christophe Batteria, sur le plateau de France 3. Les chercheurs imaginent trois scénarios pour agir sur le réchauffement climatique. "Le plus vertueux, celui de l'arrêt des émissions de gaz à effet de serre, on arrive à l'équilibre carbone, c'est à dire qu'on n'émet pas plus de carbone que ce que la nature peut absorber et on se retrouve en 2100 avec +1 degrés, le climat est stabilisé", explique le journaliste.

Quel scénario catastrophe ?

Dans le deuxième scénario, les émissions de gaz à effet de serre se réduisent doucement, "mais en 2050 la machine s'emballe, +2,1 degrés, le climat est totalement bouleversé". Dans le scénario catastrophe, "si on ne fait rien, en 2070, c'est la catastrophe, elle est irréversible et on atteint +4 degrés". Dans ce dernier scénario, les sécheresse progressent de +30 à +50%, les canicules augmentent de 20 à 35 jours par an et les pluies deviennent plus fréquentes et intenses.

