Météo-France prévoit de fortes pluies liées à un nouvel épisode méditerranéen dans le sud du pays à partir de ce jeudi

Le retour de la pluie. Un épisode méditerranéen risque de provoquer de fortes précipitations des Cévennes au Roussillon dans les prochains jours, prévient Météo-France, mercredi 23 octobre. Ce phénomène interviendrait une semaine seulement après les crues et les inondations provoquées par des pluies intenses notamment en Ardèche, dans le Rhône et dans les Alpes-Maritimes et qui ont causé d'importants dégâts.

Ces nouvelles perturbations doivent commencer dès ce jeudi. "On va voir le ciel se couvrir autour de la Méditerranée et en direction des Cévennes, avec de premières précipitations qui resteront encore faibles", précise Jérôme Lecou, prévisionniste à Météo-France. A l’inverse, il fera généralement beau et doux sur une grande partie du reste de l'Hexagone.

Vendredi, "les précipitations deviendront soutenues et se prolongeront jusqu'à dimanche inclus", prévient Jérôme Lecou. Le phénomène maximal est attendu entre vendredi et samedi. De quoi faire craindre de nouveaux dégâts dans des zones déjà sinistrées. "Avec les pluies de la semaine dernière et les sols saturés en eau, il y a une capacité d'absorption bien moindre", explique Jérôme Lecou. Dans ces conditions, Météo-France assure que cet épisode pluvieux "est surveillé avec la plus grande attention".

Un large territoire concerné

Les deux épisodes pluvieux pourraient cependant être relativement différents. Contrairement à la semaine dernière, des cumuls de pluie assez importants pourraient tomber dans des zones de plaines et sur l'ensemble du littoral méditerranéen. "Cela concernera aussi bien la plaine du Languedoc, que les zones littorales provençales ainsi que la Côte d'Azur et la Corse", précise le prévisionniste. D'où l'utilisation du terme "épisode méditerranéen" plutôt qu'"épisode cévenol" par Météo-France.

Dans les deux cas, ce phénomène automnal est lié aux eaux encore chaudes de la Méditerranée, qui forment un réservoir de vapeurs. Celles-ci sont ensuite poussées vers les terres, notamment le massif des Cévennes, et se transforment en nuage au contact de l'air froid, provoquant des orages et d'importantes précipitations.

Une intensité encore incertaine

Pour cette fin de semaine, "il y a encore de fortes incertitudes sur la localisation et l'intensité du phénomène", précise Jérôme Lecou. "Il y a un scénario optimiste dans lequel les masses d'air circulent assez vite et un autre plus pessimiste dans lequel il y a un blocage." Des modèles de prévisions plus précis devraient être disponibles dès jeudi.

Si les épisodes cévenols et méditerranéens sont relativement "classiques en automne", leur intensité est aggravée par le réchauffement climatique mondial, causé par les émissions de gaz à effet de serre d'origine humaine, rappelle Jérôme Lecou. "Avec la Méditerranée qui a beaucoup chauffé pendant l'été, il y a un réservoir d'énergie incroyable en automne, détaille le prévisionniste. C'est un facteur absolument majeur lorsque l'on a une situation propice aux pluies méditerranéennes."

Depuis le XIXe siècle, la température moyenne de la Terre s'est réchauffée de 1,1°C. Les scientifiques ont établi avec certitude que cette hausse est due aux activités humaines, consommatrices d'énergies fossiles (charbon, pétrole et gaz). Ce réchauffement, inédit par sa rapidité, menace l'avenir de nos sociétés et la biodiversité. Mais des solutions – énergies renouvelables, sobriété, diminution de la consommation de viande – existent. Découvrez nos réponses à vos questions sur la crise climatique.