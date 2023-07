Météo-France alerte sur un risque d'incendies "très élevé" mardi dans les Bouches-du-Rhône, soit le niveau de danger maximal

Ce risque est accentué par le mistral qui va souffler jusqu'à 70 km/h et des températures élevées, approchant les 30°C.

Il faudra redoubler de vigilance face aux feux de forêt en ce début de semaine dans les Bouches-du-Rhône. Dans son bulletin de la Météo des forêts, Météo-France relève que le risque d'incendie sera "très élevé", mardi 25 juillet, soit le niveau d'alerte maximal.

Cela signifie que "les conditions météorologiques rendent le risque de départ et de propagation de feux de forêt et de végétation très élevé comparativement aux normales estivales", explique Météo-France. Ce mardi, le Vaucluse et le Var seront aussi en alerte mais un cran plus bas, puisqu'ils seront en orange.

Le risque de feux de forêt est accentué par le mistral qui va souffler jusqu'à 70 km/h dans la région mardi et des températures élevées, approchant les 30°C.

Météo-France rappelle que 9 incendies sur 10 sont d'origine humaine et appelle à respecter plusieurs gestes pour éviter les départs de feux : ne pas fumer en forêt, jeter les mégots dans un cendrier, organiser les barbecues loin de la végétation et ne pas réaliser de travaux près de la pelouse ou d'herbes sèches.