Météo : des températures printanières qui inquiètent

Comme un air de printemps en plein mois de décembre. À Sète (Hérault), le long des canaux, le mercure affichait, jeudi 30 décembre, 21 degrés. "C’est exceptionnel. Qu’est-ce que ça fait du bien d’avoir ce soleil", s’exclame une passante. Douceur des températures, donc, et douceur de vie. La pause déjeuner se fait en terrasse, sur la Garonne, les jet-skis sont de sortie. Il faisait 18 degrés jeudi 30 décembre à Bordeaux, et une foule impressionnante est venue en profiter sur les quais.

Un fait rare, qui se produit tous les deux ans

Ces températures interrogent tout de même les promeneurs. "Pour nous c’est super, par contre on se demande si c’est tout à fait normal d’avoir un si beau temps", déclare une promeneuse. Même météo clémente à Abbeville dans la Somme. Sur les mannequins, on a ressorti les débardeurs et les vêtements légers. Entre 10 et 11 degrés au-dessus des normales de saison ont été constatés un peu partout en France, "quelque chose d’assez rare dans les années 50 et 80 (…) qui se reproduit tous les deux ans", indique un météorologue. Fraîcheur et températures de saison ne devraient revenir que la semaine prochaine.