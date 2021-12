Météo : des températures printanières en plein hiver

Les températures dépassaient les 20 degrés dans le sud du pays, mardi 28 décembre. Il régnait comme un air de printemps en hiver dans la région de Perpignan, alors les habitants et les touristes ont profité de la plage, à pied comme à vélo. Les amateurs de pétanque pourront profiter de cette douceur jusqu'à la fin de la semaine. Les températures devraient être historiquement élevées sur l'ensemble du territoire. Du jamais vu selon Météo France qui estime toutefois que "ce phénomène sera de plus en plus fréquent".



Dérèglement des saisons

Faut-il s'inquiéter de cette hausse des températures ? Les agriculteurs pourraient la subir de plein fouet avec des saisons totalement déréglées. "Si cette douceur se prolonge et si elle s'accompagne de précipitations au printemps, comme en 2016, cela pourrait créer des dégâts considérables", indique le climatologue Robert Vautard. En avril dernier, ce n'était pas la pluie mais une vague de gel en plein printemps qui avait compromis de nombreuses récoltes.