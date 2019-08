Mer : à la découverte des posidonies, véritables prairies sous-marines

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

Du plus luxueux yacht au modeste plaisancier, chaque embarcation se dispute son petit morceau d'azur méditerranéen. Chaque été, la moitié de la flotte mondiale se donne rendez-vous sur les flots de la French Riviera. Un marché qui pèse 736 millions d'euros par an, mais dont l'envers du décor est bien moins reluisant.

Le meilleur rempart contre le réchauffement climatique

Sous les coques des bateaux vivent les forêts de posidonies. Elles sont à la fois les poumons et la nurserie de la Méditerranée, mais au milieu de ces espèces protégées, les ancres viennent s'accrocher par dizaines. Le nouvel arrêté préfectoral qui doit voir le jour prochainement sanctionnera d'une amende de 15 000 € pour les bateaux situés en zone protégée. Certains navires profitent pour le moment du flou juridique. Les posidonies représentent seulement 2% de la surface de la Méditerranée et pourtant elles absorbent à elles seules trois fois plus de carbone qu'une forêt tropicale. Selon la communauté scientifique, elles seraient le meilleur rempart naturel contre le réchauffement climatique.

Le JT

Les autres sujets du JT