Méditerranée : alerte aux raies venimeuses

La raie pastenague peut être très dangereuse. Rare à l'origine, le poisson venimeux se rapproche de plus en plus des côtes méditerranéennes, probablement à cause de la hausse de la température des eaux. Les secouristes informent les vacanciers sur la plage de Bandol (Var). Les baigneurs semblent en effet peu informés du danger.

Ne pas enlever le dard soi-même

La raie venimeuse, qui évolue normalement au large, peut piquer si elle se sent en danger. " Le dard du poisson est fait pour transpercer le plus facilement la chair des requins qui est très dure ", explique le biologiste Nicolas Ziani qui précise que seules les femelles se rapprochent pour mettre bas. Si aucune piqure n'a encore été recensée sur cette plage, les secouristes conseillent aux vacanciers de ne pas enlever le dard soi-même qui nécessite parfois "un acte chirurgical ". Ils rappellent également de ne surtout pas toucher l'animal.

