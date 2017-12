Manchots décimés, baleines déboussolées... Six documentaristes témoignent des ravages du réchauffement climatique

"Ce qu'on voit le plus en tant que cinéastes animaliers, ce sont les changements au niveau des cycles de vie des animaux. Or ces changements mettent en danger leur survie même", explique Guillaume Vincent, réalisateur du documentaire Terre des ours, sorti en 2014. Le documentariste compare la Sibérie, où il s'est rendu à trois reprises, entre 2004 et 2006, au "front à la guerre" : "C'est là que l'on voit les conséquences les plus dramatiques", observe-t-il. D'après lui, le phénomène s'est accéléré ces dernières années.

"En Sibérie, les hivers sont de plus en plus courts et le printemps arrive beaucoup plus tôt. Or toute la vie y est basée sur l'hiver", expose-t-il. Résultat ? "Les ours ont tendance à hiberner moins longtemps et à sortir de leur tanière plus tôt, parce que les températures sont plus chaudes. Mais il n'y a pas encore assez à manger pour eux lorsqu'ils sortent."

Le documentariste a aussi constaté une évolution similaire dans les océans. "Tous ceux qui travaillent depuis trente ans avec des caméras sous-marines ont l'habitude d'une certaine régularité des animaux. On va à telle période à tel endroit et on est quasiment sûr de trouver telle espèce. Mais aujourd'hui, plus rien de ce qui était vrai il y a cinq ans ne l'est." Guillaume Vincent en a fait l'expérience à l'été 2015.