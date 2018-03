Les trois dernières années ont été les plus chaudes de l'histoire... et ça devrait continuer en 2018

L'Organisation météorologique mondiale a publié son rapport annuel jeudi.

Les températures devraient être hautes (encore) en 2018. L'Organisation météorologique mondiale (OMM) a publié son rapport annuel jeudi 22 mars. D'après le document, les trois dernières années ont été les plus chaudes dans l'histoire de la météorologie et les phénomènes observés actuellement en Australie, dans l'Arctique ou en Afrique du Sud, tendent à placer 2018 sur une même trajectoire.

"Le début 2018 a continué là où 2017 s'était terminée, avec des épisodes météo extrêmes qui coûtent des vies et détruisent des moyens de subsistance", écrit le secrétaire général de l'agence onusienne, Petteri Taalas, dans ce rapport.

2016, l'année la plus chaude

L'OMM indique que l'année 2016 a été la plus chaude jamais observée à travers la planète depuis les premiers relevés, au XIXe siècle. Les années 2015 et 2017 sont à la deuxième place, ex aequo.