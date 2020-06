Le trafic aérien de l’aéroport d’Orly perturbé par des militants d’Extinction Rebellion

Une trentaine de militants d’Extinction Rebellion a perturbé vendredi 26 juin vers 10 heures du matin la reprise des vols aériens à l’aéroport d’Orly dans la région parisienne, a constaté un journaliste de franceinfo. L’aéroport rouvre vendredi après trois mois de fermeture en raison de la pandémie de coronavirus.

L’organisation Extinction Rebellion est un mouvement international de désobéissance civile en lutte contre le réchauffement climatique. Sur les trente militants, une vingtaine ont occupé les deux pistes principales. Ils réclament la fin des lignes aériennes à l'intérieur de la France. Ils ont apporté des vélos, des cerfs-volants et ont déployé des banderoles. On peut y lire : "Sauvons les vivants, pas les avions" ou "15 milliards pour relancer la catastrophe".

Nous demandons au @gouvernementFR et à @ParisAeroport d’arrêter immédiatement les vols intérieurs pour des raisons de sécurité évidente : celle d’assurer notre survie sur terre.

Nous devons remettre en cause nos modes de vie et faire des choix difficiles pour nous protéger.#Orly pic.twitter.com/WyBnjRHaLS