Le nouveau record de froid dans l'hémisphère nord est désormais de -69,6°C (mais il date de 1991)

Le relevé a été réalisé au Groenland par une station qui n'appartient pas au réseau habituel des stations de température. Mais les données ont finalement été retrouvées et elles ont fait l'objet d'une publication scientifique, 28 ans plus tard.

C'est un nouveau record déjà ancien. Quelque 28 ans après les faits, l'Institut météorologique danois (DMI) annonce qu'une température de -69,6°C a été enregistrée au Groenland le 22 décembre 1991. Ce relevé provient d'une station de mesure qui n'appartient pas au réseau habituel des stations de température. Il a été exhumé par des "détectives du climat" avant d'être confirmée par l'Organisation météorologique mondiale, d'où sa publication tardive.

"Le record a été enregistré à une altitude de 3 105 mètres, près du sommet topographique de la calotte glaciaire, à une station de mesure automatique appelée Klinck", a précisé l'Institut métérologique danois dans un communiqué.

Localisation de la station météo qui a relevé le record de froid en 1191. (JOHN CAPPELEN ET AL. / QUARTERLY JOURNAL OF THE ROYAL METEOROLIGAL SOCIETY)

"Il y a eu énormément de records de chaleur lors de la dernière décennie et c'est important de reconnaître les extrêmes" , a souligné John Cappelen, un climatologue du DMI. Ces données ont fait l'objet d'une publication dans une revue scientifique (en anglais) et ont été validées par l'Organisation métérologique mondiale (en anglais).

La possibilité d'obtenir un nouveau record de froid s'amenuise mais je ne peux pas affirmer qu'on n'en enregistrera plus jamais.John Cappelenà l'AFP

Auparavant, le record dans l'hémisphère nord était de -67,8°C et avait été enregistré en Russie à deux reprises en 1892 et 1933. La température la plus basse jamais relevée au monde est de -89,2°C. C'est la station météorologique de haute altitude de Vostok, en Antarctique, qui détient ce record depuis le 21 juillet 1983.