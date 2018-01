La tempête Fionn frappe la France : "On pourrait avoir des rafales de vent jusqu'à 200 km/h sur le Cap Corse"

Après la tempête Eleanor, c'est la tempête Fionn qui va balayer la France. Les vents les plus forts sont attendus dans la nuit de mardi à mercredi. Sur le front de mer d'Asnelles (Calvados), lors du passage de la tempête Eleanor, le 4 janvier 2018. (CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

Pas de répit du côté du ciel. Après Carmen et Eleanor, c'est au tour de la tempête Fionn de débarquer sur le France. Après un temps déjà agité lundi, la situation s'est aggravée mardi 16 janvier et les intempéries devraient se poursuivre jusqu'à jeudi. Tout l'Hexagone est concerné par cette nouvelle perturbation, avec une attention particulière pour le sud-est de la France. La Corse, les Alpes-Maritimes et le Var sont en vigilance orange. Franceinfo fait le point sur ce nouvel épisode tempétueux avec Olivier Proust, prévisionniste à Météo France.

Franceinfo : Comment s'est formée la tempête Fionn ?

Olivier Proust : Elle a été nommée par les services de météorologie irlandais. On a une dépression qui se creuse à proximité de l'Islande, et qui conduit à des bourrasques de vent, des averses de neige sur l'Irlande, d'où la décision de laisser les Irlandais nommer la tempête. Mais, nous sommes nous aussi concernés.

A quoi faut-il s'attendre pour la France ?

On reste un cran en dessous de la tempête Eleanor, mais le temps est très agité sur l'Hexagone. En cause : un air très froid en altitude, une masse d'air polaire qui amène un temps très instable avec des giboulées. On n'aura pas de neige en plaine, mais des épisodes de grésil. Le paroxysme sera atteint cette nuit : on va avoir un renforcement du vent qui va dépasser les 100 km/h sur les côtes de la Manche, s'accompagnant d'averses de grésil. A l'intérieur de la Normandie, il faudra compter sur des bourrasques de 80 km/h, jusqu'à 100 km/h sur le littoral atlantique. La neige va aussi continuer à tomber sur les Alpes et les vents souffleront entre 120 et 150 km/h sur les crêtes.

C'est en Corse que l'on observera le maximum de l'intensité du vent. On a déjà mesuré des rafales à 180 km/h sur le Cap Corse et elles pourraient atteindre 200 km/h dans la nuit.Olivier Proust, prévisionniste à Météo Franceà franceinfo

De nombreuses tempêtes se sont succédé ces dernières semaines. Est-ce normal ?

On a effectivement un régime perturbé, une succession de dépressions parfois tempétueuses, avec notamment un courant-jet – un courant d'air très rapide et confiné – sur l'Atlantique, qui fabrique des tempêtes. La situation n'est pas liée au réchauffement climatique. C'est normal d'avoir des séquences perturbées, ça arrive aussi dans l'autre sens lorsque l'on a un blocage anticyclonique. Ça fait partie de la météo.

Est-ce que cela va durer ?

La situation est installée, on va subir une succession de perturbations qui ne seront pas forcément tempétueuses, mais qui sont à surveiller. Jeudi, par exemple, on aura à nouveau un possible coup de vent.