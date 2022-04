La tempête Diego s'éloigne, 30 000 foyers restent privés d'électricité

Ils sont encore nombreux à rester dans le noir. Environ 30 000 foyers étaient toujours privés d'électricité, principalement en Nouvelle-Aquitaine et en Auvergne-Rhône-Alpes, après le passage de la tempête Diego, a annoncé samedi 9 avril le gestionnaire du réseau Enedis. Plus précisément, ces foyers se situent "autour de l'estuaire de la Gironde, et en Auvergne", a détaillé Enedis dans un point sur l'état du réseau électrique à 8h30.

Toutefois, "la moitié" des clients touchés ont été réalimentés "en moins de 24 heures", a précisé l'opérateur qui a ajouté que "plus de 1 000 techniciens d'Enedis et d'entreprises partenaires sont sur le terrain pour réaliser les diagnostics nécessaires et réalimenter au plus vite les clients concernés".

La vigilance orange pour "vents violents" qui concernait trois départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes (le Puy-de-Dôme, la Loire et la Haute-Loire), a été levée samedi matin par Météo France, tout comme pour les départements néo-aquitains de Charente-Maritime, de la Vienne et des Deux-Sèvres, qui étaient sortis de l'alerte vendredi soir.