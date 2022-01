La "Fresque du climat", un atelier ludique et pédagogique pour comprendre les enjeux climatiques

Mettre en lien les causes et mécanismes du changement climatique et être en capacité d'agir. C’est l’objectif fixé par la "Fresque du climat". Ce jeu créatif et collaboratif, organisé en atelier avec des animateurs spécialement formés, s’articule autour de 42 cartes illustrant différents phénomènes. Toutes les informations sont issues des rapports du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Les participants réfléchissent ensemble au lien entre ces cartes et les activités humaines. Ils réalisent alors leur propre fresque.

Réfléchir et discuter ensemble

Une manière ludique de sensibiliser collectivement aux dérèglements climatiques autour de travaux scientifiques. Le tout en trois temps : réflexion, créativité et enfin discussion. «Ce qui est sympathique, c’est qu’on est plusieurs, on ne se connait pas et on met en commun nos connaissances, c’est très intéressant » explique l’un de ces fresqueurs.

Depuis son lancement en 2018, le succès est considérable. Plus de 235 000 personnes ont déjà participé à un atelier «Fesque du climat» en France. Diffusé dans 35 pays, le jeu a été traduit dans 25 langues par des bénévoles, et près de 10 000 personnes ont été formées pour l’animer.