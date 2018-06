L'assemblée générale de Total perturbée par des militants de Greenpeace

L'assemblée générale de Total a été envahie, vendredi 1er juin, par des militants de Greenpeace protestant contre des projets de forage au large du Brésil, a constaté un journaliste de l'AFP. Les militants ont envahi l'assemblée générale des actionnaires, qui a été temporairement suspendue, peu après son démarrage, au palais des congrès de Paris.

Plusieurs militants ont tenté de monter sur la tribune et quatre d'entre eux se sont suspendus avec des cordes au plafond du palais des congrès. Ils portaient des banderoles sur lesquelles il était écrit "Sauvons le récif de l'Amazone" ou "Break free from oil" ("Libérons-nous du pétrole").

Échauffourée devant l’AG des actionnaires de Total, vendredi 1/06 au matin. Les militants de Greenpeace (venus de toute l’Europe), d’ANV, sont évacués sèchement pour certains et traînés par terre. « Non violents », essayent-Ils de dire aux policiers et nombreux vigiles présents pic.twitter.com/lnWhzX0gSZ