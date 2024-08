Jour du dépassement : l’humanité a utilisé toutes ses ressources naturelles plus tôt que prévu

Cette année, le jour du dépassement est atteint plus tôt que l'année dernière. Cette précocité pourrait avoir de graves conséquences.

Cette année, le jour du dépassement est atteint plus tôt que l'année dernière. Cette précocité pourrait avoir de graves conséquences. Il est atteint de plus en plus tôt. Malgré les annonces faites pendant les COP sur le climat, la biodiversité ou l’eau, cette année le jour du dépassement a lieu le jeudi 1er août, soit un jour plus tôt que l’an dernier. Cette date, calculée sur plusieurs critères, est conçue pour éveiller les consciences. “c’est le jour où on a consommer l’ensemble des ressources que la planète peut produire en un an” indique Jean Rousselot, responsable de l'eau douce de la WWF.



Des bons et des mauvais élèves



Tous les pays ne sont pas égaux dans cette consommation. Parmi les pays "mauvais élèves", les États-Unis, la Russie ou encore l'Australie. À l'inverse, certains comme le Congo ou l’Inde n’épuisent pas entièrement les ressources qu’ils produisent. La France est en situation de dette écologique depuis le 7 mai dernier soit deux jours de moins que l’année dernière. Des vagues de chaleur, de sécheresse, des inondations ou encore des incendies pourraient être les conséquences si cette dette écologique ne se résorbe pas.