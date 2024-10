Intempéries dans le Sud-Est : le Var maintenu en vigilance orange "crues"

L'épisode cévenol s'éloigne. Seul le Var est maintenu en vigilance orange pour des risques de crues. Sur l'est du département et sur l'ouest des Alpes-Maritimes, "le passage orageux samedi soir entre 18 heures et 23 heures s'est accompagné d'un cumul de pluie de 60 à 80 mm localement 100 mm sur l’Estérel", rapporte Météo France dans so bulletin publié à 6 heures, dimanche 27 octobre. La vigilance orange restera en vigueur dans le Var jusqu'à lundi.

Les pompiers ont dû intervenir une dizaine de fois samedi en fin de journée pour venir en aide à des personnes surprises voire bloquées par la montée des eaux, à leur domicile, dans leur véhicule ou en extérieur. Leurs interventions se sont concentrées sur les communes du golfe de Saint-Tropez (Gassin, Grimaud, Cogolin, Sainte-Maxime), du secteur de Draguignan (Lorgues, Taradeau) et du Luc-en-Provence. La préfecture a appelé à "limiter impérativement les déplacements" dans les secteurs concernés.

Pour dimanche 27 octobre 2024 :

🟠 1 département en Vigilance orange



Pour lundi 28 octobre 2024 :

🟠 1 département en Vigilance orange



Restez prudents et informés :https://t.co/JGz4rTUvHP pic.twitter.com/fNv7QQjUFL — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) October 27, 2024

La situation s'améliore ailleurs. Les Alpes-Maritimes et les Alpes-de-Haute-Provence sont désormais en vigilance jaune "orages", "pluie-inondation" et "crues".