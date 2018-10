Intempéries aux Baléares : inondations mortelles sur l'île de Majorque

Il est temps désormais de constater les dégâts. À Majorque (Îles Baléares, Espagne) des intempéries foudroyantes ont pris les habitants par surprise et entrainé d'importantes inondations. La journaliste Élise Gazengel fait le point sur la situation sur place. "Le bilan s'est alourdi, explique-t-elle. Un enfant de 5 ans est toujours porté disparu depuis hier. On apprend jeudi 11 octobre que deux autres personnes sont activement recherchées par les autorités. Il s'agit d'un couple de retraités allemands de 71 et 73 ans qui circulaient en voiture. Leur véhicule a été retrouvé par les secours avec, à l'intérieur, seuls leurs effets personnels."

Rafael Nadal vient en aide aux sinistrés de son île

Les dégâts sont toujours considérables et nombreux sont les voisins qui se sont présentés volontairement afin d'aider au déblayage. La journaliste poursuit et souligne même que "le tennisman Rafael Nadal, originaire de Majorque, n'a pas hésité à chausser ses botes pour prêter main-forte aux habitants. Il a également mis à disposition son académie de sport pour loger les sinistrés."

Le JT

Les autres sujets du JT