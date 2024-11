Inondations en Espagne : les intempéries touchent la Catalogne

Des pluies torrentielles se sont abattues dans la nuit de jeudi 7 novembre à vendredi 8 novembre en Catalogne, de part et d’autre de la frontière.

Plus d’une vingtaine de voitures encastrées sous un petit pont : les Espagnols ont été une nouvelle fois surpris cette nuit par de violentes intempéries. La petite ville de Cadaquès s’est transformée. L’eau dévalait encore ce vendredi 8 novembre au matin la rue principale et l’inquiétude grandit chez les habitants et les touristes présents. En quelques heures, 100 millimètres de pluie sont tombés dans le secteur et des voitures ont été entraînées par la crue. C’est le petit ruisseau menant à la mer qui a débordé.

Aucun blessé

Selon les autorités catalanes, il n’y a par chance aucun blessé. Il faut dégager les véhicules afin qu’il n’y ait pas d’autres dégâts, l’eau doit pouvoir s’évacuer au plus vite. Des images font monter l’angoisse chez des habitants déjà traumatisés par les inondations à Valence la semaine dernière.

