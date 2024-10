Inondations en Espagne : les images de la catastrophe

En Espagne, après les inondations qui ont fait au moins 62 morts, les secours sont toujours à la recherche de disparus. Une cellule de crise a été ouverte.

Il y avait un incroyable enchevêtrement de voitures ce 30 octobre au matin dans les rues de Valence en Espagne. Des dizaines de véhicules y ont achevé leur course folle. Un torrent d’eau d’une puissance inouïe a dévalé les rues et tout emporté sur son passage. Un pont a cédé sous la pression, et dans un centre commercial, des dizaines d’objets, de vitrines et de présentoirs ont été charriés par les flots. Certains se sont échappés par des axes routiers en hauteur. Une femme serait restée coincée dans un arbre pendant sept heures.

Un lien avec le réchauffement climatique

À certains endroits, les rues ressemblent désormais à des lacs. Ces inondations sont liées au réchauffement climatique. Parce que la Méditerranée se réchauffe, l’air se réchauffe lui aussi, donc il contient plus d’eau. Résultat : les précipitations sont plus violentes et beaucoup plus intenses.

Retrouvez l'intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus