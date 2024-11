Inondations en Espagne : "il faut déployer des politiques d’adaptation beaucoup plus robustes", défend François Gemenne

François Gemenne, professeur à HEC et spécialiste des questions de migrations environnementales, était l'invité du 11/13 info pour évoquer les inondations en Espagne, ce mardi 5 novembre.

Les inondations meurtrières qui ont lieu en Espagne sont-elles la marque du réchauffement climatique ? "Ce qui est certain, c'est que le réchauffement climatique va aggraver le risque naturel et va amplifier les quantités d'eau qui sont contenues. C'est largement le réchauffement climatique qui va expliquer qu'il y a tant d'eau qui est tombée sur la région. Cela étant, c'est un phénomène de goutte froide qui est bien connu à cette époque de l'année et qui va l'amplifier et ne va pas le créer", détaille François Gemenne, professeur à HEC et spécialiste des questions de migrations environnementales.

Déployer des politiques d'adaptation

Selon l'invité, ce qu'il s'est passé en Espagne aurait pu se passer en France "si des mauvaises décisions avaient été prises". "Politiquement, la leçon que nous devons en tirer, c'est qu'il faut déployer des politiques d'adaptation beaucoup plus robustes", défend le spécialiste.

Retrouvez l'intégralité de l'interview dans la vidéo ci-dessus.