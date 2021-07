Inondations en Belgique : journée de deuil national en hommage aux victimes

Le bilan provisoire des intempéries s'établit à 31 morts et 70 disparus en Belgique.

Mardi 20 juillet, à 12h01, une minute de silence sera observée dans toute la Belgique. A Bruxelles, les transports en commun seront arrêtés pendant une minute et les églises de tout le pays feront sonner leurs cloches. Juste avant, à midi pile, ce sont les véhicules d'intervention des services de sécurité qui feront retentir leurs sirènes pendant une minute. Le roi et le Premier ministre feront le déplacement à Verviers, l'une des communes les plus touchées par les récentes inondations.

Sauvetage et reconstruction

Ils y rencontreront des sinistrés, mais aussi des pompiers des policiers, des secouristes... tous ceux qui participent aux opérations de sauvetage et de reconstruction depuis maintenant près d'une semaine. C'est une journée de deuil national et d'autres hommages sont prévus. Ce soir, la Foire du Midi stoppera la musique et les attractions pendant cinq minutes à partir de 19 heures, ajoute Julien Gasparutto, envoyé spécial à Pepinster (Belgique).