Inde : de luxueux immeubles détruits pour protéger l'environnement 

L'Inde ne plaisante pas avec ceux qui violent sa loi littorale. Les autorités ont fait détruire de luxueux immeubles de près de 20 étages qui étaient construits sur les bords d'une sublime lagune dans le sud du pays. Une zone très fragile, où ces constructions auraient favorisé des inondations meurtrières ces dernières années.

Depuis 30 ans, la loi n'était pas respectée

Cinq immenses building de 20 étages ont ainsi été abattus le 12 janvier dernier à Cochin, dans l'État de Kerala (Inde). Et ce, pour le plus grand bonheur de la foule, venue acclamer ces impressionnantes destructions. Au total, 350 appartements réduits en poussière. C'est la plus grande opération de démolition d'immeubles jamais décidée par la justice indienne. Quelques jours plus tard, l'heure est au nettoyage des sites. Les pelleteuses évacuent les 75 000 tonnes de décombres. Des policiers s'assurent que les opérations se poursuivent. Depuis 30 ans, la loi n'était pas respectée. Les compagnies de construction parvenaient à obtenir des permis, probablement en payant des pots-de-vin aux autorités locales.

