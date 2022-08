Incendies : pourquoi le feu a-t-il repris en Gironde et en Aveyron ?

Une fumée blanche, et quelques flammes qui s'échappent du sol : c'est le signe d'une reprise de feu dans le secteur de Landiras (Gironde), là où l'incendie semblait pourtant éteint. Trois semaines durant, les braises ont en réalité couvé en sous-sol. Un phénomène que les pompiers redoutaient, et qui laisse présager un combat loin d'être terminé. "Le feu durera pendant des jours, des semaines voire même des mois, tant qu'il n'y aura pas des pluies intenses, qui vont éteindre le feu en profondeur", explique Jean-Luc Gleyze, président (PS) de la Gironde et du Sdis de Gironde, mercredi 10 août. À savoir, probablement les pluies d'automne.

Le feu continue de brûler les racines

Même crainte pour les pompiers encore mobilisés en Aveyron. Le sol, sec et brûlant, s'enflamme à nouveau après un premier incendie. 700 hectares ont brûlé depuis lundi 8 août. Il faut donc scruter la végétation calcinée, pour repérer toute fumée suspecte. Les reprises d'incendies sont le plus souvent des feux de tourbe. Ils se déclenchent lorsqu'une fois éteint en surface, le feu continue de brûler les racines et la végétation en décomposition sous le sol. Il peut ainsi progresser sur une centaine de mètres, et ressurgir en surface.