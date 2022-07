Les pompiers sont mis à rude épreuve pour essayer de contrôler les feux qui ravagent le département de la Gironde. Leur temps de repos s’effectue dans une salle des fêtes spécialement ouverte pour eux, à toute heure du jour et de la nuit. Ce lieu qui leur est consacré permet aux soldats du feu de pouvoir se restaurer, de dormir et d’être massé pour détendre les corps meurtris par une âpre bataille contre les flammes.



Des problèmes de santé à cause des incendies

Les pompiers donnent de leur personne et mettent les corps en danger en luttant contre les incendies. Des infirmières et des médecins soignent donc l’ensemble des blessures contractées au contact des flammes. Certains souffrent d’ampoules, d’autres de problèmes respiratoires ou oculaires. Les pompiers dorment peu et subissent les conséquences de la fatigue. Ils peuvent aussi s’entretenir avec des psychologues. "22 ans de pompier, je crois que c’est la première fois que j’ai aussi peur de ma vie", confie Johann Maushaussat, adjudant-chef.