Incendies en Californie : bientôt la fin de la menace ?

La Californie (États-Unis) est toujours en proie à de gigantesques incendies lundi 12 novembre. Selon la journaliste de France 2, Agnès Vahramian, qui est en direct de Goat Point, en Californie, il va falloir attendre "des semaines pour pouvoir dire que le feu est éteint et qu'il n'y a plus aucun risque".

Topographie et sécheresse en cause

Dans un premier temps, la journaliste pointe la météo du doigt. "Le vent est tombé depuis hier, mais il peut reprendre à tout moment et il y a ici beaucoup de braises, un petit peu partout, des fumerolles. Il suffit d'un souffle, que le vent reprenne, pour que l'incendie ait plus de vigueur", explique Agnès Vahramian. Et la journaliste d'ajouter : "Et il y a aussi la topographie des lieux, que ce soit en Californie du nord ou dans le sud, c'est très escarpé. Il y a des collines, des canyons pas faciles d'accès pour les pompiers ni même pour les hélicoptères ou les avions. Enfin, il y a la sécheresse. Cela fait des mois que la végétation n'a pas vu d'eau et cela alimente le feu et fait qu'il se prolonge."

Le JT

Les autres sujets du JT