Incendie en Gironde : plus de 1 300 habitants évacués

Entre Saumos et Sainte-Hélène, en Gironde, un mur de feu a brûlé la forêt, dans la nuit du mardi 13 au mercredi 14 septembre. Au total, 3 700 hectares sont partis en fumée, et les pompiers sont prêts à maîtriser les reprises de feu : 21, dans la seule journée de mercredi. Avec le vent, les soldats du feu luttent pour diriger les flammes loin des habitations. "On a empêché que ça aille sur des maisons, on va faire ça toute la journée, et toute la nuit certainement aussi", explique l'un d'eux.

1 000 pompiers mobilisés

À Sainte-Hélène, les évacuations ont continué mercredi. Près de 500 habitants ont dû partir en urgence, ce qui porte le total à plus de 1 300 évacuations depuis le début de l'incendie, lundi 12 septembre. À Castelnau-de-Médoc (Gironde), une famille, à peine évacuée, se remet de son émotion. Pendant deux jours, elle a vécu dans l'angoisse des flammes et craint de ne pas retrouver sa maison. Les 1 000 pompiers mobilisés sur le terrain n'hésitent pas à aller au contact de l'incendie, pour lutter contre les flammes, qui font rage depuis plus de 48 heures.