Groenland : une vague de chaleur provoque un épisode de fonte "massive" des glaces, selon des spécialistes

La situation climatique dans l'Arctique inquiète les glaciologues. Une vague de chaleur au Groenland, avec des températures plus de dix degrés supérieures aux normales saisonnières, a provoqué cette semaine un épisode de fonte "massive" de la calotte glaciaire groenlandaise, mettent en garde les glaciologues du Polar Portal, un outil de modélisation géré par des instituts de recherche danois. Depuis mercredi 28 juillet, la calotte glaciaire qui recouvre le vaste territoire arctique a fondu d'environ huit milliards de tonnes chaque jour, soit le double du rythme moyen lors de la période estivale.

Massive melting event in Greenland. While not as extreme as in 2019 in terms of gigatons (left image - but still would be enough to cover Florida with two inches of water), the area over which melting takes place (right image) is even a bit larger than two years ago. pic.twitter.com/rEeDIlYTA7