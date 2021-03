"Greenwashing" : Chevron accusé d'exagérer ses initiatives environnementales par trois ONG

L'entreprise pétrolière est accusée d'avoir surestimé ses investissements dans les énergies renouvelables et ses engagerments à réduire ses émissions de gaz à effet de serre pour lutter contre le réchauffement climatique.

C'est la première utilisation contre un groupe pétrolier d'une procédure destinée à lutter contre le "greenwashing". Chevron est accusé d'avoir exagéré ses initiatives environnementales par trois ONG, qui ont déposé mardi 16 mars une plainte devant l'autorité américaine de la concurrence, la FTC. Earthworks, Global Witness et Greenpeace USA reprochent à Chevron d'avoir surestimé ses investissements dans les énergies renouvelables et son engagement à réduire ses émissions de gaz à effet de serre, moteurs du réchauffement climatique. Les ONG estiment que cela a ainsi induit en erreur les consommateurs. Ces accusations sont "sans fondement", a rétorqué l'entreprise dans un message transmis à l'AFP.

Des publicités jugées trompeuses

C'est la première fois, selon les ONG, qu'une requête est déposée contre une société produisant des hydrocarbures en se fondant sur les "Guides verts" développés par la FTC pour déterminer ce qui relève d'informations trompeuses en matière d'environnement. Chevron, qui a encore présenté début mars de nouveaux objectifs en termes de réduction d'émissions de carbone, "n'a consacré entre 2010 et 2018 que 0,2% de ses dépenses d'investissement à des sources d'énergie à bas carbone", soit en moyenne 26 millions par an sur les 13 milliards dédiés aux investissements, affirment notamment les ONG.

La société a en revanche "dépensé des millions en campagnes de publicité et de marketing pour convaincre les consommateurs avec des affirmations fallacieuses sur l'impact environnemental de leurs produits", ajoutent-elles dans un communiqué. Elles regrettent par exemple que Chevron dise vouloir "réduire l'intensité de ses émissions" tout en continuant à augmenter ses extractions de pétrole et de gaz. Les compagnies pétrolières font face aux pressions grandissantes de représentants de la société civile et d'actionnaires soucieux de l'impact du changement climatique.