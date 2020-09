Grèce : l'ouragan Ianos continue de déferler sur la côte ouest du pays

Depuis vendredi 18 septembre, l’ouragan Ianos ravage la côte ouest du territoire grec, avec des rafales de vent qui atteignent plus de 130 km/h et des pluies torrentielles. Il a entraîné pour l’instant la mort de deux personnes dans le centre du pays et une autre est également portée disparue. Les vidéos tournées sont impressionnantes : un homme perdu, seul, au milieu des eaux, appelle au secours.

Un homme sauvé in extremis

Heureusement, le naufragé sera sauvé de justesse par deux secouristes qui le hissent sur leur canot à moteur. Il est éreinté, mais plus de peur que de mal. En outre, des villages entiers sont submergés par les eaux. Certains éleveurs tentent de sauver leurs troupeaux de la noyade, en portant les brebis dans leurs bras. Plus précisément, Ianos est un cyclone de type méditerranéen, caractérisé par d’importantes précipitations. Il est cependant très rare en Grèce.