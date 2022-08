Gironde : le zoo de La Teste-de-Buch rouvre ses portes

Le zoo de La Teste-de-Buch (Gironde), l’un des plus grands de France, a rouvert ses portes, samedi 6 août. Des centaines d’animaux menacés par les flammes avaient été exfiltrés en urgence il y a trois semaines.

À peine les grilles ouvertes, les visiteurs se sont pressés au zoo de La Teste-de-Buch (Gironde), samedi 6 août. Après trois semaines de fermeture liée aux feux de forêt, tous étaient impatients. Une pause forcée en pleine saison estivale. Alors que l’incendie se rapprochait, 370 animaux étaient évacués en urgence.

"Il faut les soutenir"

Les animaux les plus imposants ont dû rester sur place, malgré la fumée. "Pendant le temps de l’évacuation, ils ont été enfermés dans les bâtiments. Pour ne pas qu’ils soient exposés à la fumée, on avait calfeutré toutes les ouvertures avec des linges humides", explique Élodie Trunet, vétérinaire. Les premiers visiteurs étaient ravis de ces retrouvailles. "Il faut les soutenir et être présent, même s’il manque quelques animaux", affirme un touriste. Une soixantaine d’animaux n’ont pas encore retrouvé leur place. Ils seront de retour au zoo dans les prochains jours.