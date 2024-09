Fumées des incendies portugais en France : C'est "un événement classique de pollution atmosphérique", explique un spécialiste de la physique des feux

Les violents incendies qui ont touché le Portugal ces derniers jours ont provoqué d'importants panaches de fumées. Ces derniers devraient arriver dans l'ouest de la France durant le week-end, selon un communiqué de l'Observatoire européen Copernicus publié jeudi 19 septembre.

"Il faut traiter ce type d'événement comme un événement classique de pollution atmosphérique", analyse sur franceinfo vendredi 20 septembre Dominique Morvan, spécialiste de la physique des feux. "Il y a un risque" pour l'organisme, mais "tout dépend de la concentration" en polluants. Le chercheur à l'Université d’Aix-Marseille explique que des particules "très fines" peuvent être retrouvées dans ces fumées. "Elles ont la propriété de pouvoir pénétrer très profondément l'appareil respiratoire" et donc de provoquer des insuffisances respiratoires, des problèmes cardiaques.

Suivre les conseils en cas d'alerte pollution

Les "personnes âgées" et les "très jeunes enfants" sont plus à risque face au phénomène. Mais tout dépend aussi "l'altitude atteinte" par le panache de fumées dans l'atmosphère, précise le spécialiste. En Australie, confrontrée à de violents incendies en 2019, certains panaches atteignaient 10 kilomètres de haut. "Ils entraient dans la circulation atmosphérique globale et pouvaient le tour de la terre", explique le spécialiste. Le pays avait recensé 34 morts après ces mégafeux, mais "à plus long terme", "400 personnes sont mortes de manière prématurée" à cause d'"une exposition prolongée ou pas à ces fumées", indique Dominique Morvan.

Concernant l'arrivée du panache portugais en France, le spécialiste tempère. "C'est un événement banal de pollution atmosphérique", insiste-t-il. Il appelle le public à "suivre les conseils" des autorités en cas d'alerte pollution.