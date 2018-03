Froid : toute l'Europe figée dans la glace

Une station balnéaire au bord de la mer Noire. La température est descendue jusqu'à -16°C. Des balustrades figées dans la glace, et pourtant nous sommes à la latitude de Bordeaux (Gironde). La Roumanie connaît une vague de froid sans précédent entraînant de nombreuses perturbations. Des dizaines de routes ont été fermées à la circulation. À l'autre bout de l'Europe, la vague de froid a touché de la même manière l'Espagne. Ici, le centre-ville de Bilbao, là aussi une ville de bord de mer sous des allures inédites.

Le Royaume-Uni confronté à des températures extrêmes

Cette vague de froid surnommée "la bête de l'Est" n'épargne pas le Royaume-Uni. Le pays vient de connaître sa journée la plus froide depuis plus de 30 ans. En Écosse, l'aéroport de Glasgow est fermé, comme celui de Dublin, en Irlande. Des transports perturbés, mais aussi des centaines d'écoles fermées. Ce soir, la neige redouble et le Royaume-Uni s'apprête à affronter une tempête comme il n'y en a pas eu depuis 1982.

