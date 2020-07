France : de fortes chaleurs attendues cette semaine

Pic de chaleur attendu à Albi (Tarn). Les habitants se préparent à vivre au ralenti. 29°C à 11 heures lundi 27 juillet, et ce n’est qu’un début. Les températures vont augmenter toute la journée, jusqu’à atteindre 39°C à 17 heures. Un coup de chaud qui n’effraie pas encore les touristes. Entre la cathédrale Sainte-Cécile et le musée Toulouse-Lautrec, la ville classée au patrimoine mondial de l’UNESCO offre plusieurs haltes rafraîchissantes.

Trois jours de canicule en fin de semaine

Météo France prévoit cette semaine deux pics de chaleur. "Je nuancerai en évoquant un coup de chaud aujourd’hui [lundi 27 juillet] et une probable canicule en fin de semaine, où on va avoir chaud trois jours et trois nuits. Donc le coup de chaud, c’est aujourd’hui, et effectivement dans le Sud-Ouest. C’est plus dans la vallée de la Garonne où on va avoir 38, 39, voire 40°C à l’ombre, donc c’est difficilement supportable", précise la journaliste Valérie Maurice.

