Fortes chaleurs : mercredi 3 août, journée la plus chaude de la semaine

À Saint-Dié-des-Vosges (Vosges), les 600 m d’altitude ne suffisent plus à préserver la ville et ses habitants des vagues de chaleur. "Ici, c’est trop chaud. C’est malheureux. On va à la cata", estime un homme. "On ne retrouve plus nos belles années où tout était frais, où on avait encore des petits coins à se cacher. Ce n’est plus pareil", regrette une femme.



La fraîcheur recherchée à tout prix

Les points de fraîcheur se raréfient. Les enfants privilégient les jeux d’eau. Une jeune fille fait de la trottinette pour avoir plus d’air. À Royan (Charente-Maritime), des campeurs recherchent la fraîcheur. Ils mettent le ventilateur dans la tente. Certains ont mis des serviettes sur leur tente pour tenter de gagner un peu d’ombre. La journée du mercredi 3 août aura été la plus chaude de la semaine pour la troisième vague de chaleur en moins de deux mois.