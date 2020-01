Etats-Unis : les services météo mettent en garde contre des chutes d'iguanes provoquées par le froid en Floride

"Ne soyez pas surpris si vous voyez des iguanes tomber des arbres ce soir." Les services météo américains à Miami, en Floride, ont averti les habitants, mardi 21 janvier, que des reptiles pouvaient tomber des arbres à cause du froid. Depuis plusieurs jours en Louisiane, en Caroline du Nord, en Caroline du Sud et en Floride, les températures sont en moyenne 10 à 15 °C en dessous de la normale. L'Etat de Floride a été placé en alerte pour des risques de gel, relate CNN (en anglais).

Les iguanes dorment souvent dans les arbres. Leurs corps ne supportent pas bien les températures froides et ils peuvent s'immobiliser une fois que les températures descendent en dessous de 10 °C. Lorsque la température descend sous 7 °C, les iguanes passent même dans un état d'endormissement et peuvent paraître morts. En réalité, c'est une façon de se protéger jusqu'à ce que leur corps se réchauffent à nouveau.

Jan 21 - This isn't something we usually forecast, but don't be surprised if you see Iguanas falling from the trees tonight as lows drop into the 30s and 40s. Brrrr! #flwx #miami pic.twitter.com/rsbzNMgO01