Floride : invasion d'algues vertes

La faune aquatique de la côte ouest de la Floride est décimée. Plus de 100 tonnes d'espèces marines mortes ont été ramassées. "Ce que l'on observe ici, c'est beaucoup de poissons morts, de lamentins, de tortues de mer, de dauphins, on a même eu une baleine échouée à cause des effets de la marée rouge", explique ce Floridien. En cause : une algue toxique, le Karenia brevis, qui prolifère dans le golfe du Mexique.

Une usine de sucre pointée du doigt

"Tout le monde a pointé du doigt la compagnie sucrière sur le lac Okeechobee, mais on a aussi des populations très denses le long de la côte, et tout le monde met des engrais sur sa pelouse. On a aussi l'ouragan Irma qui a traversé la zone et les ouragans ont tendance à faire remonter tous les éléments qui étaient enfouis dans le sable", poursuit l'homme. L'odeur nauséabonde fait fuir les touristes et cause d'énormes désagréments pour la pêche. La population a alerté le gouvernement avec une chaîne humaine sur la plage.