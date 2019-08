Floride : derniers préparatifs avant l'arrivée de l'ouragan Dorian

En Floride (États-Unis), des prisonniers sont réquisitionnés pour remplir de sable les sacs de protection. Les stations essence sont prises d'assaut et l'entrée des supermarchés, on compte des dizaines de mètres de queue. La Floride et ses habitants se préparent à l'arrivée de l'ouragan Dorian. "Ça fait vraiment bizarre, il y a beaucoup de gens partout, ce n'est vraiment pas bon signe", déclare une Américaine inquiète.

Des vents qui pourraient atteindre 220 km/h

L'ouragan Dorian ne devrait toucher les côtes américaines que lundi 2 septembre, mais déjà, l'état d'urgence a déjà été déclaré en Floride et en Géorgie. L'ordre de calfeutrer les habitations a aussi été donné. S'il atteint lundi les plages de Floride, Dorian pourrait être de force 4, soit des vents de 220 km/h. De quoi rendre alarmiste le gouverneur Ron Desantis. "Nous demandons à tous les Floridiens d'avoir sept jours de réserve de nourriture, de médicaments et d'eau. Cet évènement va peut-être durer plusieurs jours", a-t-il déclaré en conférence de presse.

