Extinction Rebellion : des actions à travers le monde pour le climat

Cette fois, ils ont bloqué la place du Châtelet, à Paris. Les militants écologistes d'Extinction Rebellion multiplient les actions coup-de-poing pour alerter sur l'urgence climatique. Lundi 7 octobre, ils se sont installés sur la place du Châtelet et le pont au Change enjambant la Seine et sont déterminés à se faire entendre. Ils sont restés sur place toute la nuit et occupaient encore les lieux mardi matin. "Ce que l'on voit c'est que les pétitions et les manifestations, les marches n'ont entraîné aucun changement, donc on utilise une autre méthode", a confié un jeune militant lundi après-midi.

Désobéissance civile

Et depuis plusieurs jours, ils manifestent dans le monde entier, comme à New York (États-Unis), Buenos Aires (Argentine) ou encore Toronto (Canada). À Londres (Royaume-Uni), les manifestants ont tenté de paralyser les abords du Parlement : 135 personnes ont été arrêtées. Ce mouvement prône la désobéissance civile et la non-violence et est présent dans 56 pays. Il revendique plus de 7 000 sympathisants en France.

Le JT

