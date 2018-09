États-Unis : l’ouragan Florence touche la côte Est

En direct de Caroline du Nord aux États-Unis, Agnès Vahramian fait le point sur la progression de l'ouragan Florence qui balaie la côte Est du pays depuis jeudi 13 septembre. Les premiers effets se font ressentir , "nous sommes dans l'oeil du cyclone, tout est calme, les vents viennent de s'apaiser et c'est comme ça. Souvenez-vous sur les images satellites, dans l'oeil du cyclone, le ciel est bleu, les vents sont absolument éteints. C'est exactement ce qu'il vient de se passer ici. Florence vient de toucher terre", explique la journaliste.

Des vents proches de la catégorie 2

Le répit ne va cependant pas durer, "les vents vont reprendre une fois que l'oeil va passer. Florence est catégorie 1, mais en fait ses vents sont plus proches de la catégorie 2, c'est-à-dire 144-145 km/h", poursuit Agnès Vahramian. Sur place, "320 000 personnes à peu près sont déjà sans électricité. Florence se déplace très lentement, 9 km/h et c'est bien ce que craignent les autorités : que les pluies qui vont suivre l'oeil vont être diluviennes et qu'il va y avoir des inondations jusqu'à l'intérieur des terres. Les pluies vont durer jusqu'à samedi soir et il va falloir s'attendre à un déluge".